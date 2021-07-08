Başkan Posbıyık, CHP Milletvekillerine projelerini anlattı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 23 milletvekilinin Zonguldak ziyareti kapsamında, İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş Kdz. Ereğli Belediyesi’ni ziyaret etti.

CHP’nin Zonguldak’ta 23 milletvekili ile yaptığı ziyaretler kapsamında İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı ziyaret etti. Ziyarette CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Eylem Ertuğrul ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile CHP’li Meclis Üyeleri de hazır bulundu.

Başkan Posbıyık, ziyaret sırasında milletvekillerine Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından sürdürülen ve planlanan çalışmalar ile kentin durumu hakkında detaylı bilgi verdi. Posbıyık ziyaret sırasında yaptığı konuşmada “Güçlü bir belediyeyiz. Hiçbir devlet kurumuna, kişilere borcumuz yok. İki gündür meclis toplantılarımız vardı, önemli kararlara imza atacağız. 2014 yılından 2019 yılına kadar geçen süreçte Ereğli’nin kayıp 5 yılı oldu. Önemli çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki 2.5 yıl kentimiz için çok büyük hizmetlerin gerçekleştirileceği dönemler olacak. Sizleri Ereğli’de görmekten büyük mutluluk duydum” dedi.

Milletvekilleri Sibel Özdemir ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da Ereğli’de bulunmaktan ve belediyenin çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Görüşme sırasında Ereğli’nin tanıtımı konusundaki çalışmalara da değinildi ve CHP’nin bölgeye ziyaretlerinin süreceği ifade edildi.

Başkan Posbıyık, milletvekillerine Herkül Heykeli ve Gazi Alemdar Gemisi maketi takdim etti.