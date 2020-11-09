Başkan Posbıyık, Atatürk’ü andı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 82. yıldönümünde özlem, minnet ve rahmetle andıklarını söyledi.

Başkan Posbıyık, mesajında şu görüşlere yer verdi; “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 82. yıldönümünde bir kez daha büyük bir özlemle, minnetle, rahmetle anıyoruz. Atatürk, yalnızca ülkesine değil, özgürlük ve bağımsızlık için mücadele eden bütün ülkelere ilham vermiş, büyük bir önder ve yol gösterici olmuştur. Yaktığı özgürlük ve bağımsızlık ateşiyle, vatan sevgisiyle kurduğu cumhuriyet güvencemiz, bu topraklara aşıladığı özgüven ve bilinç mücadele gücümüzdür. Atatürk’ün büyüklüğünü, eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlık insanlarında görüyoruz. Önderlik gücü, azmi, ilkeleri, hedefleri bize kuvvet vermeye devam ediyor. Yaşadığı yüzyıla damgasını vurmuş, açtığı yolda geleceğe ışık olmuş, devrimleriyle yeni bir ulus oluşturmuş olağanüstü bir liderin, Mustafa Kemal Atatürk’ün önünde saygıyla eğiliyoruz. “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini bir kez daha hatırlayalım ve birlikte söz verelim. Bize çağdaş bir bakış açısı ve gelecek umudu veren büyük bir liderin kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti için mücadele etmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Bugünü borçlu olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün eserlerine, devrimlerine, fikirlerine sahip çıkacağız. “En büyük mirasım” dediği akıl ve bilimin ışığında yürümeye devam edeceğiz."