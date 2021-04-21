Başkan Posbıyık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı

Zonguldak’ın Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Sevgili çocuklar, Ereğli’mizin aydınlık yüzleri, parlayan yıldızları, sizler cumhuriyetin çocukları olarak ayrıcalıklısınız. Bunun kıymetini bilin. Ben de sizlerin yaşındayken bu ayrıcalığımı büyük bir gururla fark etmiştim.” dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Posbıyık’ın mesajı şu şekilde:

“Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı pandemi koşullarında kutluyoruz. Gönül isterdi ki geniş katılımlarla, coşkuyla, sevinçle bu bayramımızı hep birlikte meydanlarda kutlayalım ve bize bu bayramı armağan eden edebi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygılarımızı ve şükranlarımızı hep beraber sunalım. Ama salgının oluşturduğu koşullar nedeniyle aynı ortamda buluşamasak da bulunduğumuz her yerde aynı sevinç ve coşkuyla, ortak ruhla bayramımızı kutluyoruz. Bugünün önemini ve anlamını ruhunda hisseden Türk insanı, kendisine emanet edilen bu bayramı ilelebet yaşatacaktır. Mustafa Kemal Atatürk, en zor koşullarda bile ‘bağımsızlık ve milli egemenlik’ diyerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açmış, milletin söz ve karar sahibi olmasını istemiş ve bunu gerçekleştirmiştir. Bize düşen, çizdiği bu yolda daha ileri gitmektir. Milli egemenlik olmadan demokrasi olmaz; demokrasi olmadan ülkemiz çağdaş uygarlık seviyesini yakalayamaz; o seviyeyi aşıp diğer uluslara örnek oluşturamaz. Bu tarihi günü taçlandıran bir diğer özellik de çocuk bayramı olmasıdır. Sevgili çocuklar, Ereğli’mizin aydınlık yüzleri, parlayan yıldızları, sevinç kaynağımız, sevgili yavrularım, Dünyada Atatürk’ten başka hiçbir lider çocuklarına bayram armağan etmemiştir. Ben de sizlerin yaşındayken bu ayrıcalığımı büyük bir gururla fark etmiştim. Evet sizler cumhuriyetin çocukları olarak ayrıcalıklısınız. Bunun kıymetini bilin. Biz de sizin bütün yaşamınızı bayram yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışacağız. Ereğli sizin sevgili çocuklar. Ereğli’nin parkları, yeşil alanları, sahili, sokakları, tarihi mirası, zenginlikleri sizin. Yakında oyuncak evimizi açacağız. Salgının özel kısıtlamaları olmasaydı bugün birlikte açılış yapmayı planlamıştık. Bütün çalışmalar tamamlandı. Şimdi kısıtlamalar nedeniyle açılışı kısa bir süre için erteledik. Yine sizlerin katılımıyla coşkuyla açılışımızı yapmak istiyoruz. Oyuncak evinde sık sık bir araya geleceğiz. Oyunlarla bir olacağız, neşeyi paylaşacağız. 101 yıl önce ilan edilmiş ve sizlere armağan edilmiş olan bu bayramı, kalplerimizle, büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Buna ilelebet sahip çıkacağınızdan hiç kuşku duymuyorum. Ailenizde, okulunuzda, çevrenizde ve sokakta düşüncelerinizi özgürce ifade etmelisiniz. Sizlerden ben bunu bekliyorum. Bu cumhuriyeti böyle koruyacağız. Bugünün çocuklarının ve bir zamanlar çocuk olan hepimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.”