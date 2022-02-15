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Başkan Keleş’in girişimleri ile GESTAŞ Ereğli’de feribot yaptıracak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren Ustaoğlu Gemi Tersanesi Çanakkale’de faaliyet gösteren GESTAŞ Firması’na arabalı feribot yapımı için anlaşma sağladı. Ustaoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Ustaoğlu böylesine önemli bir işin Ereğli’ye gelmesinde Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş’in büyük payı olduğunu belirterek kendisine teşekkür etti.

ZONGULDAK 15.02.2022, 15:23
Başkan Keleş’in girişimleri ile GESTAŞ Ereğli’de feribot yaptıracak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren Ustaoğlu Gemi Tersanesi Çanakkale’de faaliyet gösteren GESTAŞ Firması’na arabalı feribot yapımı için anlaşma sağladı. Ustaoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Ustaoğlu böylesine önemli bir işin Ereğli’ye gelmesinde Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş’in büyük payı olduğunu belirterek kendisine teşekkür etti.

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş’in ilçedeki tersaneler bölgesinin yeniden canlandırılmasına yönelik attığı adımlara bir yenisi daha eklendi. Daha önce Kdz. Ereğli’de ki tersanelerin irtifak tapularını almalarına öncülük eden Başkan Keleş, tersanelere yeni işler kazandırılması noktasındaki çabaları da devam ediyor. Başkan Keleş’in son olarak GESTAŞ yöneticileri ile yaptığı girişimler sonucu yeni bir araba feribotunun Kdz. Ereğli tersanelerinde yapılması işi sonuç verdi. Geçtiğimiz günlerde Kdz. Ereğli’ye gelerek Ustaoğlu Gemi Tersanesi yöneticileri ile görüşen GESTAŞ Genel Müdürü Mahir Sevinç, araba feribotu yapımı için her konuda anlaşma sağladı. Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş’in de yer aldığı görüşmede varılan anlaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ustaoğlu Gemi Tersanesi Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Ustaoğlu, bu anlaşmanın Ereğli tersaneleri açısından çok büyük önem taşıdığını belirtti. Ustaoğlu konuşmasında “GESTAŞ Çanakkale’de faaliyet gösteren İl Özel İdaresi’nce yönetilen devlet teşekkülü büyük bir kuruluş. Türkiye’nin bu alanda en büyük firmalarından bir tanesi. TSO Başkanımız Arslan Keleş’in girişimleri ile GESTAŞ firması yöneticileri ile bir araya geldik ve yeni arabalı feribotun Kdz. Ereğli tersanelerinde yapılması kararına varıldı. Bu işin Kdz. Ereğli tersanelerinde yapılacak olması çok önemli. Böylesine büyük bir işin Kdz. Ereğli’de yapılacak olmasında TSO Başkanımız Arslan Keleş’in rolü çok büyük. Kendisine Kdz. Ereğli tersaneleri için verdiği mücadele ve bu işin Kdz. Ereğli’ye kazandırılmasındaki emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş arabalı feribot yapımı işinin Kdz. Ereğli tersanelerine hayırlı olmasını diledi. Başkan Keleş yaptığı açıklamada “İlçemizdeki tersaneler bölgesinin yeniden canlandırılması noktasında göreve geldiğimiz günden bu yana çabalarımız devam ediyor. Daha önce tersanelerimizin tapu irtifaklarını almaları noktasında yaptığımız girişimler sonuç vermiş ve bazı tersanelerimiz tapu irtifaklarını almışlardı. Bununla da kalmayıp çabalarımızı her platformda devam ettiriyoruz. Girişimlerimiz neticesinde GESTAŞ yöneticileri ile Ustaoğlu Gemi Tersanesi yöneticilerimizi biraraya getirip araba feribotu yapımının Kdz. Ereğli’de yapılması için anlaşmaya varılmasını sağladık. Ereğli’de ki tersanelerimiz için önemli bir adım ve bundan son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Bizler TSO yönetimi olarak gerek tersanelerimiz, gerek 2. OSB, gerek küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının hayata geçmesi noktasındaki çabalarımız devam ediyoruz. Ereğli ekonomisinin gelişmesi ve büyümesi noktasında her sektöre destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Bu vesile ile yapılan anlaşmanın GESTAŞ, Ereğli’de ki tersanelerimize ve Ereğli’mize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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