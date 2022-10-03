Başkan Keleş teşekkür etti

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, 1 Ekim 2022 Cumartesi günü son derece demokratik bir ortamda geçen Kdz. Ereğli TSO organ seçimlerine katılan ve kendilerine destek veren vermeyen tüm TSO üyelerine teşekkür etti.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş 1 Ekim 2022 Cumartesi günü gerçekleşen TSO organ seçimleri ile ilgili olarak teşekkür mesajı yayınladı. Başkan Keleş teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kdz. Ereğli TSO’nun organ seçimlerini 1 Ekim 2022 Cumartesi günü huzur ve sükûnet içerisinde tamamladık. Son derece demokratik bir ortamda gerçekleşen seçimlerimizi sorunsuz bir şekilde tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kdz. Ereğli TSO üyelerimiz yapılan seçimlerde bizlere duydukları güveni destekleriyle ifade etmiş aynı zamanda da üzerimize daha büyük sorumluluklar yüklemişlerdir. Kdz. Ereğli TSO üyelerimizin bizlere yüklediği bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için göreve seçilen tüm arkadaşlarımızla birlikte çalışacağız. Kdz. Ereğli ilçemizin gelişmesi, ekonomimizin büyümesi için daha önce başlattığımız projeleri tamamlayıp, yeni projelerimizi de hayata geçirmek için gayret göstereceğiz. Ben ve ekip arkadaşlarım olarak bize oy veren vermeyen ayırt etmeksizin tüm Kdz. Ereğli TSO üyelerine eşit şekilde hizmet edeceğiz. Dün olduğu gibi bundan sonraki süreçte de kapımız her TSO üyesine açık olacak. Hayata geçireceğimiz projelerimizi tüm TSO üyelerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Ben bu vesile ile 1 Ekim 2022 Cumartesi günü gerçekleşen TSO organ seçimlerinde oy kullanan birbirinden kıymetli, bize oy veren vermeyen tüm Kdz. Ereğli TSO üyelerimize, seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleşmesini sağlayan Kdz. Ereğli İlçe Seçim Kurulu çalışanlarına, tüm emniyet mensuplarımıza, TSO üyelerimize hizmet eden görevlilerimize, tüm basın mensuplarımıza ve emeği geçen her kese çok teşekkür ediyorum.”