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Başkan Keleş, gazeteciler gününü kutladı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle yayınladığı mesajda tarafsızlık, ilkelerine bağlı fedakâr gazetecilerin gününü kutladığını ifade etti.
ZONGULDAK 09.01.2021, 16:57
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle yayınladığı mesajda tarafsızlık, ilkelerine bağlı fedakâr gazetecilerin gününü kutladığını ifade etti.Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü yayınladığı bir mesajla kutladı. Başkan Keleş mesajında şu sözlere yer verdi; “Demokrasi kültürünün en önemli halkalarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı bağımsız basındır. Basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken vefat eden basın mensuplarına Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm basın çalışanlarına sevdikleriyle beraber sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”
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