Başkan Demirtaş kurban bağışını Kızılay’a yaptı
ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİNE BAĞLI GÜLÜÇ BELEDİYE BAŞKANI GÖKHAN MUSTAFA DEMİRTAŞ BU YIL KURBAN BAĞIŞINI TÜRK KIZILAY DERNEĞİ KDZ. EREĞLİ ŞUBESİ’NE YAPTI.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş bu yıl kurban bağışını Türk Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şubesi’ne yaptı.
Türk Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer ile Genel Sekreter Kenan Yılmaz Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’ı makamında ziyaret etti. Başkan Demirtaş ziyarette Türk Kızılay’ına kurban bağışında bulundu. Kızılay’ın gerek yurt dışında ve gerekse yurt dışında büyük işler başardığını ve Türk Kızılay’ı ile gurur duyduklarını belirten Demirtaş, Kdz. Ereğli Kızılay Derneği yönetimine de çalışmalarında başarılar diledi.
Türk Kızılay Derneği Kdz.Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer’de Başkan Demirtaş’a anlamlı bağışından dolayı teşekkür ederek, Türk Kızılay’ı olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi.
|İmsak
|03:57
|Güneş
|05:46
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:12
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:17
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|37
|96
|2. Man City
|37
|78
|3. M. United
|37
|63
|4. Chelsea
|37
|63
|5. Leicester City
|37
|62
|6. Wolverhampton
|37
|59
|7. Tottenham
|37
|58
|8. Sheffield United
|37
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|37
|53
|11. Everton
|37
|49
|12. Southampton
|37
|49
|13. Newcastle
|37
|44
|14. Crystal Palace
|37
|42
|15. West Ham
|37
|38
|16. Brighton
|37
|38
|17. Aston Villa
|37
|34
|18. Watford
|37
|34
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25