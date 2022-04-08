Başkan Demirtaş kadınlar için gezileri yeniden başlatıyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş tarafından her yıl kadınlara yönelik olarak yapılan kültür gezilerine yeniden başlandığı belirtildi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş pandemi nedeniyle yaklaşık 3 yıl ara verdiği kültür gezilerine yeniden başlıyor. Başkan Demirtaş’ın kadınları 15 Nisan’da İstanbul’a göndererek iftar ve cami turu yaptıracağı belirtildi. Demirtaş geziye ilişkin olarak şu bilgileri verdi: "Belediye Başkanı olarak bizim görevimiz beldemizdeki insanların huzurlu ve mutlu olması, bunu da insanlarımızın yaşam standartlarını yükselterek sağlayabiliriz. Beldemizin yeniden imarı ve çevre güzelleştirme çalışmaları yanında kültür ve sosyal faaliyetlerimizde devam etmektedir. Belediyemizin geleneksel hale getirdiği kültür gezilerimiz bu senede devam ediyor. Bu sene Ramazan Ayı’nda Gülüçlü kadınlara yönelik İstanbul Cami Turları Gezisi düzenliyoruz. Kadınlarımız İstanbul gezisinde Çamlıca Cami, Eyüp Sultan Cami ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Hz. Türbesi, Fatih Sultan Mehmet Cami ve Türbesi, Ayasofya Cami’sini gezecek, ardından boğaz turu yapacak ve iftarlarını semazen ve fasıl eşliğinde boğazda açacaklar. Düzenlediğimiz bu kültür gezileriyle insanlarımızın, ülkemizin tarihi, dini, kültürel mekânlarını ve doğal güzelliklerini tanıma ve görme fırsatı bulması, dolayısıyla hem onları hem de bizleri mutlu ediyor. ’’ ifadelerine yer verdi.