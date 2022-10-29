Başkan Demirtaş, Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş beldede düzenlenen Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılarak çocukların ve katılan vatandaşların bayramını kutladı.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, eşi Işıl Demirtaş ve belediye meclis üyeleri ile birlikte ilk olarak Gülüç Belediyesi Düğün ve Toplantı Salonu’nda Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende ilkokul okul öğrencileri şiirler okudu, çeşitli halk dansları ve gösteriler sundu. Öğrencilerin performansı törene katılanlar tarafından beğeni izlenirken ayakta alkışlandı. Törende çocukları tebrik eden Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Demirtaş konuşmasında “Bugün Cumhuriyet’imizin 99. yıldönümünü kutluyor olmanın kıvancı, mutluluğu ve heyecanı içindeyiz. Türk milletinin kenetlenmesiyle yürütülen Milli Mücadele’nin zaferle sonuçlanması ve ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması, tarihin kaydettiği eşsiz bir başarıdır. Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. Okulumuzda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Onlar ülkemizin gelecekleri için tüm gayretleriyle çalışacaklarına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, kahraman ecdadımız ile bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, duayla anıyorum. Ayrıca ülkemizin gelişmesi ve büyümesi içinyerin yüz metrelerce altına alın teri dökerken yaşanan kazalar sonucu hayatlarını kaybeden tüm maden şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Başkan Demirtaş, Eşi Işıl Demirtaş ve belediye meclis üyeleri ile birlikte daha sonra Gülüç Emin Ayhan Ortaokulu tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayram’ımı etkinliklerine katıldı. Öğrenciler tarafından okunan şiir, halk dansları ve gösterileri izleyen Başkan Demirtaş, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayıp etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenler, öğrenci ve velilere teşekkür etti.