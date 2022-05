Başkan Demirtaş anneler gününde kadınları eğlendirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş Anneler Günü nedeniyle kadınlara yönelik eğlence düzenledi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş tarafından bu akşam Gülüç Sahil Kafe’de Anneler Günü nedeniyle eğlence yaptı.

Işıl Demirtaş “Annelerimizin karşısında saygı ile eğiliyorum”

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan programda konuşan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’ın eşi Işıl Demirtaş annelerin ve kadınların önemine değindi. Demirtaş konuşmasında “Mayıs ayının önemini belirten bugünde cennetin anahtarı olan annelerimizin, karşılıksız sevgi ve özverinin en büyük sembolüdür. En mutlu anlarımızda olduğu gibi başa çıkamadığımız, tüm güçlüklerde sığındığımız limanımızdır. Çocuklarını yetiştirmek, geleceğe hazırlamak, özgüvenli ve kararlı bireyler olmalarını sağlamak için büyük bir özveriyle çaba göstermektedirler. Fedakarlık ve sabırla en yüce görevini yerine getiren her biri sevgi sembolü annelerimizin karşısında saygı ile eğiliyorum. Gücümüze güç, umudumuza umut katan tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum” dedi.

Başkan Demirtaş “Gülüç Zonguldak’ın parlayan yıldızı oldu”

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş ise konuşmasında göreve geldiği günden bu yana kadınların her türlü taleplerine cevap vermeye çalıştığını ve kadınlara ayrı bir önem verdiğini söyledi. Başkan Demirtaş konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Gülüç Belediyesi olarak hizmetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Yeni mekanlarımızda eğlencelerimizi sizlerle birlikte yapıyoruz. Seçimlerde ne vaat ettiysek hepsini bir bir yerine getiriyoruz. 8 Mart kadınlar günümüz, anneler günümüz, sünnet şölenlerimiz, Ramazan iftarlarımız. Şu anda her yerde Gülüç Belediyesi ve ekibi konuşuyor. Bunlarda siz değerli kadınlarımız sayesinde. Sizlere her zaman teşekkürü bir borç olarak biliyorum. Benim arkamda kale gibi durdunuz, sizlerden Allah razı olsun. Bende sizlerden aldığım bu güçle çalışmalarıma tam gaz devam ediyorum. Gülüç sevdam, Gülüç aşkım halen devam ediyor. Millet bahçesi projemize başladık. Taş duvarlarımız yapılıyor. Yakında piknik alanlarında, şelaleler, bungalov evler, kahvaltı alanlarıyla Zonguldak ve Ereğli’de olmayan bir projeyi gerçekleştiriyoruz. Bin 500 kişilik kır düğün salonumuz olacak burada. Kdz. Ereğli ve Alaplı’ya kuş bakışı olan bir yeri sizlerle buluşturacağız. 24 derslikli okulumuz bitti. Yavrularımızın daha modern bir mekanda eğitim öğretim görmeleri için canla başla uğraştık. Bunun sevincini yaşıyoruz. Sağlık Ocağımızı açtık. 2. Uzman bir doktorumuz Gülüç’te yakın zamanda göreve başlayacak. Gülüç Belediyesi olarak düzenlediğimiz her programda kadınlarımızın desteğini hiçbir zaman unutmadık. Bu yaptığımız sahil Ereğli’de, Zonguldak’ta şu konuşuluyor; Burada çekilen fotoğrafları görenler ‘Burası İstanbul Boğazı mı, Şile mi’ diye konuşuyor. Buralar sizlerin. Sabahları evlerinizden kahvaltılarınızı hazırlayıp gelin, çayınızı buradan alın ailecek kahvaltılarınızı burada yapabilirsiniz. Kafeteryamızın biri yetmedi ikincisini yaptık. Gülüç Belediyesi olarak sosyal projelere öncelik veriyoruz. Daha önceki dönemlerde belediyenin yeteri kadar hizmetleri yoktu. Gülüç’e her anlamda sosyal belediyeciliği getirdik. Daha yeni Edirne gezisinden geldiniz. Gezilerimiz devam edecek. Şimdi benden Karadeniz turu isteniyor. İnşallah bu geziyi de sizler için yapacağız. Durmak yok hizmete devam diyorum. Gülüç’ü Zonguldak’ın parlayan yıldızı yapacağımızı söylemiştim. Burası bunun sadece bir örneğidir. Gülüç’te şu an kiralık ev bulunmuyor. Ev fiyatları arttı. Önceden Gülüç’te hiçbir faaliyet yok deniyordu. Daha önce hakir görülen Gülüç bugün Zonguldak’ın parlayan yıldızı oldu. Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum.”

Başkan Demirtaş konuşmasının ardından eşi Işıl Demirtaş ile birlikte oyun havaları eşliğinde oynadı.

Programa katılan kadınlar daha sonra Piyanist Sezer Oruç ve Solist Zeynep’in seslendirdiği şarkılar ve oyun havalarıyla geç saatlere kadar eğlenip stres attı.