Başkan Çınar MÜSİAD’ın 32. Kuruluş yıl dönümünü kutladı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kdz. Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, 32. Kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kdz. Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar başta Kdz. Ereğli olmak üzere MÜSİAD’ın kuruluşundan bu günlere kadar büyümesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Çınar 32. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada şu sözlere yer verdi; “MÜSİAD olarak 1990 yılında bir grup genç iş adamının yüksek idealleri temelinde, İstanbul Mecidiyeköy’de başlayan yolculuğumuz, bugün Türkiye ve dünyanın 164 noktasında varlık gösteren, her milletten insanı aynı çatı altında buluşturarak, aynı ideal uğruna çalışarak büyük bir sermaye platformu olmanın vermiş olduğu gurur ve mutlulukla devam ediyor. 32’nci yılını dolduran büyük çınarımız MÜSİAD, gelenekten aldığı güç ve desteği, geleceğe karşı duyduğumuz heyecanla bir araya getirerek, bünyesindeki her bir iş insanına esaslı bir yol arkadaşı olurken, başta ülkemiz olmak üzere, varlık gösterdiği her bölgede umudu besliyor, yarınlara olan inancın önemli simgelerinden biri oluyor. Attığı her adımı, köklerine ve değerlerine bağlı kalarak, diğer yandan dünyadaki hızlı değişim ve dönüşümü doğru okuyarak atan MÜSİAD, kurulduğumuz günden bu yana artan heyecanımız ve geleceğe dair beslediğimiz büyük umutlarımızla bu çetin yolda ilerlemeye devam etmekteyiz. Üyelerimiz ve gönüldaşlarımızla birlikte nice yılları birlikte geride bırakmayı, nice başarılara imza atmayı diliyor, 32’nci kuruluş yıl dönümünü bu duygularla kutluyorum.”