Başkan Bozkurt’tan soykırım iftirasına kınama

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkur,” ABD yönetiminin soykırım kararı Ermeni soykırım iftirasını gerçeğe dönüştürmez”

Başkan Çetin Bozkurt, “ABD Başkanı Biden’in 1915 olaylarına ilişkin tarihi gerçekleri tahrif eden ve hukuku hiçe sayan kararını bir sorumsuzluk örneği olarak değerlendiriyor ve kınıyoruz” dedi.

Başkan Bozkurt açıklamasında, “Ermeni lobisinin tesiriyle ABD Başkanı Biden, sözde Ermeni kıyım yalanını soykırım olarak tanımıştır. Alınan bu tür siyasi kararların ne tarihi olguları ne de hukuki normları değiştirmesi mümkündür. Bize tarih dersi vermeye kalkan ABD öncelikle ırkçılık ve katliamlarla dolu kendi kirli geçmişine bakmalıdır. Bu tür eylem ve söylemler dünya liderlerinin karar vereceği bir konu değildir. Farklı bir oyunun habercisi olan bu söylem daha öncesinde olduğu gibi bu gün de tutmayacaktır. Türk Milleti, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta barış cihanda barış’ ilkesiyle yaşamış, yaşamaya da devam edecektir.

ABD Başkanı Biden’in ülkemizi töhmet altında bırakan açıklamalarının bizim için yok hükmünde olduğunu hatırlatıyor ve şiddetle kınıyorum.” İfadelerine yer verdi