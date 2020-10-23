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Başkan Bozkurt’tan esnafa ziyaret

BAŞKAN BOZKURT ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU

ZONGULDAK 23.10.2020, 14:29
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Başkan Bozkurt’tan esnafa ziyaret

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Devrek şehir merkezindeki esnafı ziyaret eden Başkan Çetin Bozkurt, esnaflarla sohbet edip hayırlı işler temennisinde bulundu

Her fırsatta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen ve onlarla sohbet eden Başkan Çetin Bozkurt, onların sorunlarını dinledi, belediyeden bir istekleri olup olmadığını sordu. Esnaf ve vatandaşlardan gelen talepleri tek tek not aldıran Başkan Bozkurt, isteklerin yerine getirilmesi doğrultusunda talimatlar verdi.

Esnaf ve vatandaşlar ise Başkan Bozkurt’un kendilerini ziyaret etmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade edip kendilerine teşekkür ettiler.

İş yeri sahipleriyle ve karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Başkan Bozkurt, “Vatandaşımızın, esnafımızın görüş ve düşüncelerine önem ve değer veriyoruz. Çalışmalarımız esnafımızın ve vatandaşımızın daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri içindir. Sizlerden talep ve önerilerinizi gidermek için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

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