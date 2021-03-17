Başkan Bozkurt’tan Çanakkale Zaferi mesajı

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt Çanakkale Zaferinin 106. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Bozkurt yayınladığı mesajında, “Aziz şehitlerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun” dedi.

Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümünün gurur ve mutlulukla kutlandığını belirten Bozkurt, şunları kaydetti,” Çanakkale’de düşman kuvvetlerine dur diyen Mustafa Kemal ve arkadaşları, gelecekte verilecek Kurtuluş Savaşıyla dalga dalga yayılacak bağımsızlık ve özgürlük rüzgarının da habercisi oldular. Ülkemize yönelik emperyalist saldırıyı püskürten ve ‘Çanakkale geçilmez’ dedirten şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizden hem bu günümüz, hem de geleceğimiz için alınması gereken ders, bağımsızlıktır, özgürlüktür, birliktir.

Etnik köken ile inanç farklılığı gözetmeden Anadolu’nun dört bir yanından Çanakkale’ye gelen ve anayurdu savunmak için canını veren, kanını döken askerlerimiz, 106 yıl önce işgalcilere karşı omuz omuza mücadele ettiler. Çanakkale Zaferi de Kurtuluş Savaşı da bağımsızlık, özgürlük, kardeşlik ve birlik ruhuyla verilen onurlu bir mücadeleyle kazanıldı. Bugün birçok tehditle karşı karşıya olan laik Cumhuriyetimiz ile kazanımlarını, ulusal birlik ve toprak bütünlüğümüzü aynı anlayışla savunup koruyup, kollayacağız.

Bu inanç ve kararlılıkla bu büyük zaferin 106. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimizin önünde saygıyla eğiliyor, şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi