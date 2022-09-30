Başkan Bozkurt, Vali Tutulmaz ile köylere çıktı

AK Parti Kdz. Ereğli Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı ile birlikte Yalıboyu bölgesinde kalan 9 köyü ziyaret ederek yapılan ve yapılması gereken çalışmalarla ilgili vatandaşlarla istişarelerde bulundu.

AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, yönetim kurulu üyeleri, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve birçok daire amiri ile birlikte Kdz. Ereğli ilçesi Yalıboyu bölgesinde bulunan Tepeören, Cemaller, Ballıca, Sücüllü, Bayat, Terzi, Keşkek, Üçköy ve Elmacı köylerini ziyaret etti. Gittiği köylerde devlet erkanı ile birlikte köylere yapılan hizmetleri değerlendiren Bozkurt, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dinledi.

Başkan Bozkurt köylere yapılan hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür etti. Bozkurt açıklamasında “Bugün Zonguldak Valimiz Mustafa Tutulmaz, Kdz. Ereğli Kaymakamımız Mehmet Yapıcı ile birlikte ilçemizin Yalıboyu bölgesinde yer alan Tepeören, Cemaller, Ballıca, Sücüllü, Bayat, Terzi, Keşkek, Üçköy ve Elmacı köylerini ziyaret ettik. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla buluşup yapılan hizmetleri değerlendirdik, talep ve şikayetleri dinledik. Köylerimize yapılan hizmetlerde emeği geçen Zonguldak Valimiz Mustafa Tutulmaz’a, Kdz. Ereğli Kaymakamımız Mehmet Yapıcı’ya, milletvekillerimize, il başkanımıza, il genel meclisi üyelerimize ve muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bozkurt, planlanan ziyaretlere devam ettiklerini söyledi.