Başkan Bozkurt sanayi esnafına lokum dağıttı

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, yönetim kurulu üyeleri ve gençlik kolları ile birlikte sanayi sitesi esnaflarına lokum dağıtıp kandillerini kutladı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, yönetim kurulu üyeleri ve gençlik kolları ile Mevlid Kandili nedeniyle Belen Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret edip hem lokum dağıttı, hem de kandillerini tebrik etti. Başkan Bozkurt göreve geldikleri günden bu yana hep halkın içinde olduklarını belirterek bugünde Mevlid kandili nedeniyle Belen Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ettiklerini söyledi. Bozkurt açıklamasında “Göreve geldiğimiz günden bu yana halkımızın mutlu gününde de, üzüntülü gününde de yanında olduk. Önemli günlerde de partimizin farklı kademeleri ile sosyal etkinliklerde yapıyoruz. Bugünde Mevlid Kandili münasebetiyle Belen sanayi Sitesi esnafımızı ziyaret ederek lokum ikramında bulunduk. Teşkilat Mensuplarımız ile birlikte; Belen Sanayi Sitesi esnafımızın ve vatandaşların kandilini kutlayarak, yapılacak dua ve ibadetlerin kabul olmasını diledik.” Dedi.