Başkan Bozkurt, hem uyardı hem de denetledi

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Devrek pazaryerini gezerek pazarcı esnafı ve vatandaşları ziyaret etti, denetimlerde bulundu.

Pazaryeri esnafını ziyaret eden Başkan Çetin Bozkurt, esnafa “Hayırlı işler ve bol kazançlar” dileğinde bulundu. Pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Bozkurt, onlara sorunlarının olup olmadığını, kendisinden talepleri olup olmadığını sordu.

Pandemi kurallarına uymaları konusunda uyarılarda da bulunan Başkan Bozkurt, “Normalleşme sürecini başlatması ile kısmi olarak ne yazık ki vatandaşlarımız da tedbirleri elden bıraktı. Özellikle toplu bulunan yerlerde vatandaşlarımızdan tek ricam adım mesafesine dikkat ederek maskesiz asla dışarı çıkmamalarıdır. Çok fazla ihtiyaç olmadığı takdirde kalabalık ortamlardan uzak durmalıdırlar. Zorunlu hallerde ise mutlaka maske kullanalım, sosyal mesafeye dikkat edelim, dost meclislerini daha sonra hep beraber olmak üzere bir süre erteleyelim, kalabalık ortamlardan uzak duralım ve tokalaşmak, sarılmak gibi geleneksel alışkanlıklarımızı geçici olarak bir kenara bırakalım” diye konuştu.

Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a Belediye Zabıta Müdürü Ahmet Secer Sarı da eşlik etti.