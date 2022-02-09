Başkan Bozkurt, gazi ailesine taziyede bulundu

AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt beraberindeki partililerle geçtiğimiz hafta vefat eden Kıbrıs Gazisi Mehmet Yalçın’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, eşi Nurhayat Bozkurt, Kadın Kolları Başkanı Fadime Doğru ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte 4 Şubat Cuma günü yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Mehmet Yalçın’ın ailesine taziye ziyareti yaptı.

Yalçın ailesine bir kez daha sabır dileyen Sayın Bozkurt, her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Yalçın ailesinin bireyleri de kederli günlerinde yanlarında olan Başkan Bozkurt ile beraberindekilere teşekkür etti. Başkan Bozkurt ziyarette “AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı olarak, Kıbrıs Gazimiz merhum Mehmet Yalçın’a Allah’tan rahmet; kederli ailesi ile yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Merhum gazimiz Mehmet Yalçın’ın mekanı cennet olsun” dedi.