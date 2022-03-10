Başkan Bozkurt, Bakan Yanık’la Kdz. Ereğli’de ki projeleri görüştü

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş’i ziyaret ederek ilçeye kazandırılması planlanan projeleri görüştü.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, yönetim kurulu üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Fadime Doğru ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Kdz. Ereğli Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı Erol Acar ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş’i makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlerde Başkan Bozkurt, Kdz. Ereğli’deki proje ve çalışmalar hakkında Bakan Yanık ile Bakan Yardımcısı Ergüneş’e bilgi verirken Bakanlığı ilgilendiren konularda da destek istedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Başkan Bozkurt ve beraberindeki heyetin ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti ifade ederken, bakanlığın taşra teşkilatları ile gerekli hizmetlerin ve ihtiyaç duyulan çalışmaların en hızlı ve verimli bir şekilde yapılmaya çalışıldığını ifade etti.