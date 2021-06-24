banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları uçunca imitasyon bileziklere talep arttı
Altın fiyatları uçunca imitasyon bileziklere talep arttı
Sedat Peker'den muhalefete ağır sözler!
Sedat Peker'den muhalefete ağır sözler!
Galatasaray’da yönetim kurulu görev bölümü yapıldı
Galatasaray’da yönetim kurulu görev bölümü yapıldı

Başkan Bozkurt, Bakan Pakdemirli’yi Ereğli’ye davet etti

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’e ilçedeki tarımsal faaliyetler ile ilgili bilgiler sundu.

ZONGULDAK 24.06.2021, 10:15
Başkan Bozkurt, Bakan Pakdemirli’yi Ereğli’ye davet etti

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’e ilçedeki tarımsal faaliyetler ile ilgili bilgiler sundu.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ve İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Halil Kırtay ile birlikte; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in katılımıyla AK Parti Zonguldak İl Teşkilatı’nda düzenlenen toplantıya katıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’den, Zonguldak’a Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü’nün açılmasını talep eden AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi Kdz. Ereğli’ye davet etti. Bozkurt, ayrıca, Kdz. Ereğli’deki tarımsal faaliyetlerle ilgili Bakan Yardımcısı Metin’i detaylı olarak bilgilendirdi.
banner486
Yorumlar (0)
25°
az bulutlu
banner493