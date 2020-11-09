Başkan Bozkurt, “ Atatürk’ü özlem ve saygı ile anıyoruz”

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Atatürk’ün, ölümünün 82. yılında da değeri her gün biraz daha artan ve sıradanlaştırılmayan bir önder olduğunu söyledi.

Başkan Bozkurt, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Bozkurt, mesajında, “82 yıl önce, fikirleri, yaşamı ve eserleriyle ölümsüzlüğü yolcu ettiğimiz Atatürk, aramızdan ayrılışının 82. yılında da değeri her gün biraz daha artan ve sıradanlaştırılmayan bir önderdir” dedi.

Yurt içinde ve yurt dışında yüzyılın lideri olarak saygıyla anılan Atatürk’ün, bir değişim projesinin mimarı olduğunu dile getiren Başkan Çetin Bozkurt, Mustafa Kemal’in özgürlük, bağımsızlık, değişim ve çağdaşlaşma projesinin eseri olan laik Türkiye Cumhuriyetinin Atatürk’ün en büyük eseri olduğunu, kaydetti.

Çetin Bozkurt mesajında şu ifadelere yer verdi, “Barışın, dostluğun, kardeşliğin, insanlığın çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu günümüz dünyasında, Atatürk’ün eserinin değeri de her gün daha çok artıyor ve daha iyi anlaşılıyor. Bir ülkenin onurunu, haysiyetini koruyarak nasıl değiştirileceğini, dönüştürüleceğini, nasıl çağdaş ve örnek cumhuriyet haline getirilebileceğini hem tarih yazarak hem tarihe not düşerek göstermiş hem de mazlum milletlere örnek olsun diye tarihe tescil ettirmiş olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 82. yılında da saygıyla, şükranla, özlemle anıyor ve arıyoruz.”