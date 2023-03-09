Başkan Başol, Çaydeğirmeni’nde ki çalışmaları inceledi

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş’i makamında ziyaret etti.

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş’e nezaket ziyaretinde bulundu. Gebeş’ten çalışmaları hakkında bilgi alan Başol, kendisi ile bir süre sohbet etti. Başol daha sonra Başkan Gebeş’in beldede yaptığı çalışmaları yerinde inceledi. Başol ziyarete ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Bu gün kardeş belediyemiz olan Çaydeğirmeni’ nin değerli Başkanı Satılmış Gebeş arkadaşımızı ziyaret ettik. Güncel konularda kendisi ile sohbet edip çalışmalarımız hakkında istişareler de bulunduk. Kendisi oldukça başarılı belediye başkanımız. Güzel hizmetleri var beldesine. Kendisine güzel ağırlamaları için çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.