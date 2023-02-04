Başkan Alan, "Hizmetleri yerine getirmenin rahatlığıyla vatandaşımızın karşısına çıkmak istiyoruz"

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, şehirde yapılan çalışmalar ve projelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. 8 Şubat tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Zonguldak’a geleceğini ifade eden Başkan Alan, Lavuar Alan Projesi’nin lansmanının yapılacağını kaydetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 8 Şubat tarihinde Zonguldak’a geleceğini Elmaspark’ın açılışının yanı sıra Lavuar Alanı’nın lansmanının yapılacağını belirten Başkan Alan şöyle dedi:

"Şu an için bir değişiklik gözükmüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ve fahri hemşerimiz Murat Kurum’ı 8 Şubat çarşamba günü hep beraber Zonguldak’ta misafir edeceğiz. Bir taslak program hazırladık. Genelde içerik açılışlar ve lansman olacak. Lansmanda bütün Zonguldak’ın sabırsızlıkla beklediği Lavuar Alanı lansmanı olacak. Elmaspark’ın açılışı sahil projesinin açılışı ve bunun yanında birkaç açılış daha bakanlığımızın bütün il genelinde yaptığı yatırımları bakanımızın ağzından bizzat dinleme şansı bulacağız. Gerçekten Murat Kurum’un bizde çok ayrı bir yeri var. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Bakanımız Zonguldak’a ne istersek sadece merkez değil bütün ilçe ve beldelerimize kalıcı eserler bıraktı. Hükumetimiz adına. O yüzden de kendisine müteşekkiriz. Program netlik kazandığı zaman dolu dolu bir bakan programı geçireceğiz."

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın lavuar alanı projesinin durdurulduğu yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Başkan Selim Alan, "Daha önce bir ihale yapmıştık. Beklentileri karşılayamayacağı için bakanımız da zaten son noktayı koydu. Talimat verdiği üzere tasfiye yoluna gidildi. İhale bedelinin 5-6 katı daha yüksek bir rakamı ki bakan bey Çarşamba günü o rakamı bütün halkımıza görselleriyle birlikte gösterecek. Nihai proje olacak. En erken 1.5 ay içerisinde başlamış olup 2024’teki yerel seçimlere kadar bitirmiş olacağız. O yüzden de bu tip söylentiler her zaman çıkar ama bakanımız Çarşamba günü son noktayı koyacak" diye konuştu.

"Rödevansçıların sorunu hepimizin sorunu"

İşadamı İsmail Ofluoğlu’nun belediye ve özel idare aracılığıyla kurulacak şirketle yerli kömürlerin şirketlere satılması yönündeki soruya yanıt veren Başkan Selim Alan, "Rödevans sorununu gerçekten yakinen takip ediyoruz. Milletvekillerimizin bugüne kadar olduğu gibi bu noktada da rödevansçı saha sahiplerinin dile getirmiş olduğu şikayetler sadece onların değil Zonguldak’ın sorunu, hepimizin sorunu. Çalışanların dışında aileleriyle beraber 6-7 bin vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir sorun. Hükumetimiz de yıllardan beri rödevansçılarımızın taleplerini yerine getirmek için çalışıyor. Bunlara bizzat şahit olmuş ve birebir içinde olmuş biri olarak çok net ifade etmek isterim. Valimizin başkanlığında vekillerimizle beraber belediye başkanlarımızla, il teşkilatımız ve TSO başkanımız, rödevans saha sahipleriyle beraber bir toplantı yapmıştık. Günlerden beri bu konu basında da geniş şekilde yer alıyor. İnşallah kısa zamanda rödevans saha sahiplerimiz ve çalışan kardeşlerimizi ailelerini rahatlatarak yerli ve milli kaynağımız olan yerli kömürümüzün kullanımı noktasında gerekli adımlar atıldı. Buradaki özellikle şirketler olsun. Malum biz taşkömürüyle var olmuş. İnşallah kısa sürede bakanlık nezdinde müjdesini tez vakitte müjdeler" diye konuştu.

Barajdaki su seviyesine ilişkin de konuşan Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "Barajla ilgili kar yağışı bizim için çok önemliydi. Şurada bir hafta önceye kadar yağış noktasında sıkıntılar vardı. Barajın iyi beslenmesi ve su sıkıntısı yaşanmaması için yağmurdan ziyade kar yağışı bekliyorduk. Rabbimde rahmetini esirgemedi. Bu yöredeki bu tip yağışlar vatandaşlarımızın su sıkıntısı yaşamayacağının göstergesidir" şeklinde konuştu.

"Köprünün yıkımı için önümüzde engel kalmayacak"

Fevkani Köprüsü’nün yıkımı öncesinde bölgede köprü ve kavşak çalışmalarının sürdüğünü; çalışmaların tamamlanmasının ardından köprünün yıkılmasında bir engel kalmayacağına değinen Başkan Selim Alan, "Malumunuz Fevkani Köprüsü’nün zaten riskli yapı olarak tespitinden sonra yıkılacağını bakanlığımız nezdinde bize gelen yazının ardından paylaşmıştık. Ankara Köprüsü’ne paralel olan planlanan köprü var. Şu anda da orada inşaat devam ediyor. Onu da inşallah son noktaya geldi. Bazen bürokraside aksamalar oluyor. Net bir zaman söylemek istemiyorum ama Mart ayının ortalarına doğru o köprünün montajının biteceği hemen önündeki Nergis Park’ta kavşak düzenlemesi olacak. Hemen akabinde de belediyemizin hizasında kalan 12 katlı iş merkezi ile arada DSİ tarafından daha önceki zamanlarda kapatılan geçişler ve kavşak düzenlemesi olacak. Bunlar bittiği günden itibaren köprünün yıkımı için önümüzde hiçbir engel kalmayacak. İnşallah hem o riskten kurtulacağız hem de şehrimiz genişlemiş ve rahat bir nefes almış olacak" diye konuştu.

"2024 seçimlerinden önce projeler bitmiş şekilde vatandaşımızın hizmetine sunacağız"

Lavuar Alanı’nın yanı sıra Fener Projesi’ne de yer veren Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "2024 seçimleri öncesi bizim inşallah son yazımız olacak. O sezonu da dolu dolu geçirmek istiyoruz. Lavuar Alanı olsun, Fener Projesi olsun onu da inşallah bakanımız her zaman olduğu gibi hem kredi anlamında hem de hibe anlamında büyük destek verdi. Kendi açıklayacaktır projeyi. Fener bizim için çok değerli. Belki de Türkiye’nin sayılı doğal güzelliklerini içinde barındıran çok özel bir bölge. İnşallah orayı da sahil projemizle varagel vasıtasıyla birleştirerek gerçekten Zonguldak’a ve dışarıdan gelen insanlarımıza hediye edeceğiz. O özel dokuyu koruyacak. Orada biliyorsunuz tescilli ağaçlarımız var. 3. derece sit alanı. Yaklaşık maliyeti 60 milyon lirayı buldu. İlk bunun hayalini kurup hedeflediğimiz zaman 15 milyon liralardan bahsediyorduk. 60 milyon lira bir maliyete ulaştık. Bunun 35 milyon liralık tarafı hazır. İnşallah kalan 25 milyon lirasını aylara sari olmak üzere kendi bütçemizden karşılamak kaydıyla 2024 seçimlerinden önce Lavuar Alanı, Fener bitmiş şekilde vatandaşımızın hizmetine sunacağız. 2024 yılının Mart ayında tekrar seçim olduğu zaman biz bunları yapmış olmanın gönül rahatlığı içinde inşallah hemşerilerimizin karşısına çıkarız. Biz oluruz başkası olur onu Allah bilir ve büyüklerimiz değerlendirecek. Ama inşallah biz 2019’da seçim zamanı sahada teşkilatlarımızla beraber bütün AK Parti ailesi olarak verdiğimiz sözleri üstüne çıkarak yapmış olmanın rahatlığıyla vatandaşlarımızın karşısına çıkmak istiyoruz. İnşallah Zonguldak’a nasip olur" diye ifade etti.

"Bu kronik sorunu da tarihe gömeceğiz"

İstasyon Caddesi’nde yapılan ana isale hatlarındaki çalışmayı değerlendiren Başkan Selim Alan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz her zaman şu sloganı kullanıyoruz. Az laf çok icraat diyoruz. Ufacık bir parke tamiri veya heykel açılışı yapıp bunları PR yapalım diye uğraşmıyoruz. Biz vatandaşımızın bizden talebi ve rahat etmesi her anlamda kendini kentte huzurlu ve rahat ettirebilmek için elimizden gelenin fazlasını göreve geldiğimiz günden bu yana yapmaya çalışıyoruz. Ben bunu tabi tek başıma yapmıyorum. Hem teşkilat anlamında sağolsunlar İl Başkanımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, meclis üyelerimiz, daire içerisinde çalıştığım mesai arkadaşlarım ve tabii ki 19 mahallede mesai arkadaşı olarak çalışan bütün muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Malum yıllardır süregelen parke yaptık, yol yaptık. Barajdan gelen ana su hattımız oradan geçiyor. Ve bütün yeraltı yatırımlar enerji, iletim hattı aklınıza ne geliyorsa isale hatlarımız olsun. Hepsi orada olduğu için orası hassas bölge. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Görevi devraldığımızda kayıp kaçak oranımız yüzde 75’lerin üzerindeydi. Şu anda net bir rakam söyleyebilirim. Yüzde 55’ler seviyesine indik. Oradaki 800’lük ana boruyu değiştiriyoruz. Ekstra 300’lük çelik boru ile bunları yaptıktan sonra inşallah yolda çökme derdi olmayacak. Araç kullanan vatandaşlarımız olsun esnaflarımız olsun bu sorunu bir daha görmeyecekler. Yıllardır kronikleşmiş sorunları biz çözmeye alıştık. İnşallah bu kronik sorunu da tarihe hep beraber gömeceğiz."