Başkan Alan, deprem bölgesindeki madenciler için devreye girdi

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Zonguldak’tan deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan maden işçilerinin ısınma ve barınma ihtiyaçları için Milli Savunma Bakanlığı ile görüştü.

Zonguldak’tan deprem bölgesine gönüllü olarak katılan Ceyhun Kartal isimli genç, Hatay’daki çalışma şartlarının zorluğuna dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Eksi 2 derecede TTK ekiplerinin kurtarma çalışmalarını gerçekleştirdiğini anlatan Kartal, Hatay’a intikal eden 200 kişilik TTK ekibinin ısınma ve barınma ihtiyaçları olduğunu aktardı.

Bölgede kurtarma ekibinin giysi ve çadır ihtiyaçlarının olduğunun aktarılması üzerine acil olarak destek sağlanması gerektiği ifade edildi. Durumdan haberdar edilen Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Milli Savunma Bakanlığı ile irtibata geçti. Bölgede en kısa sürede madenciler için barınma ve ısınma ihtiyaçların karşılanacağı belirtildi.