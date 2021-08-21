Bar kavgasında taraflardan açıklama

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir eğlence mekanında çıkan kavganın taraflarından Abdullah Güneş, olaya ilişkin olarak basında yer alan haberlerin doğru olmadığını ifade etti.

Çıkan kavga sırasında ne polise nede bekçilere mukavemette bulunmadıklarını dile getiren Güneş, “Benim yeğenim bekçi, kardeşim uzman çavuş. Tüm ailem korucudur. Bizler devletini, milletini seven, devletine ve milletine bağlı insanlarız. Devletimizin polisine yada bekçisine karşı en ufak bir karşı gelme düşüncemiz dahi olamaz. Gece eğlenmek için gittiğimiz mekanda garsonlar masamıza bayan oturtmaya çalıştılar. Bizde reddettik ve sadece eğlenmeye geldiğimiz söyledik. Sonrada kalkıp gideceğimizi ifade ettik. O esnada bir kez daha masamıza bayan gönderildi. Biz de bar sahibini çağırıp “Niye böyle yapıyorsunuz?” diye sorduk. Barın sahibi kardeşimi dışarı çağırıp, kapı önünde kendisine 10-15 kişi ile sopalarla saldırdılar. Biz duruma müdahale etmek isteyince çalışanları ve barın korumaları gözümüze biber gazı sıkarak, sopalarla bize de vurmaya başladılar. Barın sahibi “Üzerlerinde ne kadar para varsa alıp, dövün” diye talimat verdi. Yaklaşık 40-50 kişi sopa ve silahlarla üzerimize saldırıp bizi darp ettiler. Bizim üzerimizde bıçak yoktu. Orada görünen bıçak kapıdaki güvenlik görevlisinin bıçağı. Zaten içeri girerken arama yapıp alıyorlar. Kavga sırasında bekçi ve polisler de gelip olayı ayırdılar. Olay tamamen bundan ibaret” dedi.