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BAKKA Yönetim Kurulu Toplantısı Bartın’da yapıldı

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI (BAKKA) 2020 YILI EKİM AYI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI BARTIN’DA YAPILDI.

ZONGULDAK 14.10.2020, 15:14
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BAKKA Yönetim Kurulu Toplantısı Bartın’da yapıldı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2020 yılı Ekim ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Bartın’da yapıldı.

Toplantıya; BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Karabük Valisi Fuat Gürel, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Bartın TSO Başkanı Halil Balık, Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz ile ajans uzmanları katıldı.

Yönetim Kurulu Üyelerine, Mali Destek Programları ile ilgili genel bilgilendirme yapılarak program ilerleme raporları ve Ajans faaliyetleri hakkında bilgi sunuldu.

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