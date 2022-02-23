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Bakacakkadı’ya ’Yöresel Köylü Pazarı’ kuruluyor
Zonguldak’ın Gökçebey ilçesi Bakacakkadı beldesinde ’Yöresel Köylü Pazarı’ kurma tesviye dolgu çalışmaları başlatıldı.
ZONGULDAK 23.02.2022, 08:29
Zonguldak’ın Gökçebey ilçesi Bakacakkadı beldesinde ’Yöresel Köylü Pazarı’ kurma tesviye dolgu çalışmaları başlatıldı.
Beldenin Satıbeyler Mahallesi Atatürk Caddesi’nde Bakacakkadı Belediye Başkanı Oktay Albuz’un girişimleriyle ’Yöresel Köylü Pazarı’ kurma tesviye dolgu çalışmaları başlatıldığı ve en kısa zamanda dükkanların yapımına başlanacağı belirtildi.