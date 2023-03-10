Bahçede çıkan yangın apartmanın balkonuna sıçradı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bir apartmanın bahçesinde çıkan yangın evin balkonuna sıçradı.

Olay, Devrek ilçesi Dirgine Sokak’ta meydana geldi. Apartmanın bahçesinde çıkan yangın evin balkonuna sıçradı. Durumu fark eden apartman sakinleri 112 sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.