Bahar’dan halk otobüsü değerlendirmesi

Zonguldak Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Osman Bahar, halk otobüsü sorunu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Zonguldak Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Osman Bahar kentte yaşanan halk otobüsü sorunu ile ilgili açıklama yaptı. Bahar, “Arkadaşlar bu konuyu tekrar düşünüyorlar. Benim açımdan çok olumlu olacağını düşünüyorum. Meslek olarak biz bu taşıma işini zaten yapıyoruz. Biz esnaf olarak bu işi almamız gerektiğini söyledim. Belediye başkanımızda gerçekten bu konuyu bizim almamızı istiyor” dedi.

Zonguldak Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Osman Bahar, kentte yaşanan halk otobüsü sorunu ile ilgili olarak açıklama yaptı. Şoför esnafı olarak bu işe talip olduklarını ifade ederek “Biz esnaf olarak onu almayı düşündük dört, beş sefer de toplantı yaptık. Almış olsaydık bana göre bizim dolmuşçu esnafına hayırlı bir iş olacaktı ama bugün gelinen noktada arkadaşlar bu konuyu tekrar düşünüyorlar. Benim açımdan çok olumlu olacağını düşünüyorum. Meslek olarak biz bu taşıma işini zaten yapıyoruz. Biz esnaf olarak bu işi almamız gerektiğini söyledim. Belediye başkanımızda gerçekten bu konuyu bizim almamızı istiyor ona da buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü bu işi bizden daha iyi bilen kimse yok devletin belediyelere verdiği yetki ile taşıma işine ek katkı sağlaması bekliyoruz. Biz esnaf olarak bu işi yapmayı düşünüyoruz. İnşallah bu süreci tekrar bir araya gelip konuşacağız. Bana göre esnafımızın bu işi alıp hayırlı olacağını düşünüyorum. Ama şartlarında biraz daha olgunlaşması gerekiyor. İnşallah da belediye başkanımız bu şartları yerine getirmeye çalışacak. Bu hatlara yine belediye başkanlığında konuşulması gerekir. Eğer belediye başkanımız da buna olumlu bir karar verirse çünkü gerçekten mağdur olduğunu herkes biliyor o pürüzler küçük duraklardan geliyor yıllardır çalışmayan Kokaksu, Çaydamar, Birlik Mahallesi gibi duraklar mağdur oluyor. Orada oturanların birçoğu da zaten emekli adam günde bir veya iki sefer yapıyor boş dolu gitmek zorunda kalıyor” dedi.