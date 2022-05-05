B-Dispate TEKNOFEST’ten 100 tam puan aldı

TEKNOFEST 2021 Model Uydu Yarışması Türkiye Birincisi olan B-Dispate Uzay ve Havacılık Takımı, TEKNOFEST 2022 "Türksat Model Uydu Yarışması’nda 100 tam puan alarak bir sonraki aşamaya başarılı bir şekilde geçti.

TEKNOFEST 2021 Model Uydu Yarışması Türkiye Birincisi olan B-Dispate Uzay ve Havacılık Takımı, TEKNOFEST 2022 "Türksat Model Uydu Yarışması’nda" ilk raporlama aşaması olan POR rapor aşamasından 100 tam puan alarak bir sonraki aşamaya başarılı bir şekilde geçti. B-Dispate Uzay ve Havacılık Takımı, çalışmalarına devam ederek ikinci bir rapor aşaması olan PDR rapor aşamasını da tamamladı. Önümüzdeki günlerde rapor sunumunu Türksat mühendislerine yapacak olan B-Dispate Uzay ve Havacılık Takımı, ikinci aşamadan da tam puan almayı hedefliyor.

İsmini ‘Kara Elmas Uzay ve Havacılık Takımı’ olan Black Diamond Space&Aerospace Team’in baş harflerinden alan takım, NASA sponsorluğunda Amerika’da düzenlenen CanSat Competetion, Teknofest sponsorluğunda Türkiye’de düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu ve TUBİTAK İnsansız Hava Aracı(İHA) yarışmalarında üniversiteyi ve ülkeyi hem ulusal hem de uluslararası platformlarda temsil etmeyi hedefliyor. B-Dispate, 2018 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi Makine Mühendisliği, Elektrik - Elektronik mühendisliği ve Bilgisayar mühendisliği öğrencileri tarafından kurulan bir proje ekibinin takım kaptanlığını Berkay Akdemir, Model Uydu ekip liderliğini Recep Arslan, takım danışmanlığını Doç. Dr. Serdar Yılmaz yapıyor.