Azerbaycan’da ilk imzalar atıldı

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Murat İnce ve Çaycuma Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hikmet Yazıcı ile Azerbaycan’a giden Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ilk ziyaretini Bakü merkez yerleşkesinde bulunan Azerbaycan Teknik Üniversitesiyle gerçekleştirdi.

Burada, Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vilayat Valiyev, Rektör Yrd. Prof. Dr. Subhan Namazov ve üniversitenin Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Orhan VatanKhah katılımı ile yapılan çalışma ziyareti toplantısında iki üniversite arasında yapılabilecek iş birlikleri görüşüldü. Önümüzdeki süreçte yapılandırılmak üzere Mühendislik ve Önlisans programları ile ilgili ikili antlaşmaların ve Erasmus konusunun da görüşüldüğü toplantı sonunda Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vilayat Valiyev işbirliği protokolüne imza attı.

Üniversiteden giden heyetin bazı üniversitelerle de protokol imzalaması bekleniyor.