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Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov,Vali Tutulmaz’ı ziyaret etti
Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’a nezaket ziyaretinde bulundu.
ZONGULDAK 04.07.2022, 14:25
Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’a nezaket ziyaretinde bulundu. Vali Mustafa Tutulmaz, "Dost ve kardeş ülkemizin Büyükelçisi Reşad Memmedov’u ilimizde görmekten memnuniyet duydum, hoş geldiniz" dedi.