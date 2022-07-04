banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov,Vali Tutulmaz’ı ziyaret etti

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’a nezaket ziyaretinde bulundu.

ZONGULDAK 04.07.2022, 14:25
Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov,Vali Tutulmaz’ı ziyaret etti

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’a nezaket ziyaretinde bulundu. Vali Mustafa Tutulmaz, "Dost ve kardeş ülkemizin Büyükelçisi Reşad Memmedov’u ilimizde görmekten memnuniyet duydum, hoş geldiniz" dedi.

Yorumlar (0)
29°
açık