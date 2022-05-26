Ayça Yazıcıoğlu özel eğitim öğrencilerinin bilim fuarı sergisi açıldı

Zonguldak ’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Ayça Yazıcıoğlu Özel Eğitim 1. ve 2. Kademe Uygulama Okulu öğrencileri öğretmenleri rehberliğinde hazırlamış olduğu Bilim Fuarı Sergi açılışı gerçekleşti.

Güzelyaka Köyünde bulunan Ayça Yazıcıoğlu Özel Eğitim 1. ve 2. Kademe Uygulama Okulu’nun sergisine, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, AK Parti İlçe Başkanı Birol Yiğit, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk, MHP İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, İlçe Müftüsü Rıdvan Karataş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Nusret Parlak, İsmail Çelebi, Muharrem Yol ve Özkan Yıldırım, İl Genel Meclis Üyeleri, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Coşkun Ulutaş, Emlakçılar Derneği Başkanı Erol Ünlü, muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri Bilim Fuarı Sergisinde yer alan projeleri inceleyerek bilgi aldılar.

Özgün projelerin yer aldığı sergi ilgiyle takip eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, projede emeği geçen öğrenci, öğretmen ve idarecileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Okul Müdürü Tayfun Akkuzu ve Proje Yürütücüsü Zehra Tonga ise bilim fuarına katılarak destek veren herkese teşekkür etti.