Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elektrik faturalarında düzenleme) Aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Her görev gibi kabinedeki değişimler de bir bayrak yarışıdır. Bundan sonra da gerektiğinde yeni değişiklikler yapabilir
Avcılık belgesi bulunmayan üç şüpheliye tutanak tutuldu
Zonguldak’ta avcılık belgeleri bulunmayan üç şüpheliye tutanak tutuldu.
ZONGULDAK 31.01.2022, 17:00
Zonguldak’ta avcılık belgeleri bulunmayan üç şüpheliye tutanak tutuldu.
Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerinin av koruma ve kontrol faaliyetleri il genelinde aralıksız sürüyor. Denetimler kapsamında avcılık belgeleri bulunmadığı tespit edilen 3 şüpheliye işlem yapıldı. Şube Müdürlüğü personelince şüpheliler hakkında tutanak tutuldu.