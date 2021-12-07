Atmaca; "Birlik ve beraberliğin kaybolduğu ön yargısını kabul etmiyoruz"

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Süper Amatör B grubunda mücadele eden Çaycumaspor’un Kulüp Başkanı Teoman Temelkuran’ın istifasının ardından açıklama yapıldı.

Deplasmanlı Süper Amatör Lig takımlarından Çaycuma Spor Kulübü Başkanı Teoman Temelkuran bugün istifasını verdikten sonra kulübün sahipsiz kalmadığını belirten açıklama yönetimden geldi. Çaycuma Spor Kulübü As Başkanı Deniz Atmaca, birlik ve beraberliğin kaybolduğu ön yargısını kabul etmediklerini belirterek; “ Çaycuma Spor Kulübü yönetimi olarak Teoman Temelkuran’ın başkanlık görevini bugün itibariyle bıraktığını siz değerli kamuoyuyla ve halkımızla paylaşmak isteriz. Çaycumalı ve Çaycuma Spor taraftarlarının yıllardır görmediği birlik, beraberlik ve takımdaşlık ruhunu bu sene kurulan takımla da pekiştirdiğimizi düşünüyoruz. Ancak ne yazık ki başkanımızın gördüğü lüzum üzerine yönetimimiz yoluna Teoman Temelkuran başkanlığı olmaksızın devam kararı almıştır. Kamuoyunda yayılmak istenen Çaycuma Spor’ da kaos olduğu, birlik ve beraberliğin kaybolduğu ön yargısını kabul etmiyoruz. Çaycuma Spor’ da herhangi bir kaos veya zafiyet söz konusu değildir. Nitekim takımımızın ligde ki sıralaması uzun yıllardır taraftarımızın ve Çaycuma halkının görmediği ve özlediği olumlu bir durumdur. Bizler yönetim olarak bu olumlu tablodan yola çıkarak içimizden birinin başkan oluşuyla birlikte yolumuza devam edeceğiz. Temelkuran’ ın bizlere ve Çaycuma Spor’a ne kadar çok katkıda bulunduğu aşikârdır. Emekleri ve öz verisi için kendisine siz kamuoyu önünde de teşekkürü bir borç biliriz. Yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve Çaycuma Spor için yoğun çaba sarf ediyoruz. Yönetim kurulunda oluşacak yeni görev dağılımı ve hoca konusunda önümüzde ki günlerde açıklamalar yapacağız. Takımımız için mücadele ve emek harcayan yönetim gurubumuzun bayrağı sonuna kadar taşıyacağından kimsenin şüphesi olmasın. Bu safhada siz değerli Çaycuma halkımıza, taraftarımıza, desteklerini esirgemeyen sanayici ve iş insanlarımıza, esnaflarımıza her zamankinden daha çok ihtiyaç duymaktayız” diye konuştu.