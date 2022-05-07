Son Dakika
Atık sergisi ilgi topladı
Zonguldak Karaelmas Kadın Kooperatifi üyeleri tarafından Güzel Sanatlar Galerisinde atık sergisi açıldı.
ZONGULDAK 07.05.2022, 15:15
Zonguldak Karaelmas Kadın Kooperatifi üyeleri tarafından Güzel Sanatlar Galerisinde atık sergisi açıldı.
Serginin içerisinde, atık kağıt, mısır püskülü ve çeşitli atık maddelerden elde edilen çanta, bebek, yastık, tablo gibi ürünler yer aldı.
Açılan sergi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
Zonguldak Karaelmas Kadın Kooperatifi Başkan Yardımcısı Arzu Yiğit, serginin ilgi görmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.
Öte yandan serginin ay sonu bir daha açılacağı öğrenildi.