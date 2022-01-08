Atık malzemelerle yaptıkları elbiselerle defile sundular

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Erdemi r İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileri geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla atık malzemelerden yaptıkları elbiselerle defile sundu.

Kdz. Ereğli Erdemi r İlkokulu 4-A Sınıf Öğretmeni Yeşim Çiftçi, öğrenci ve velilerine geri dönüşümün önemini anlatmak ve dikkatlerini çekmek amacıyla atık malzemelerden kıyafetler yapmalarını istedi. Okulda gerçekleştirilen defilede öğrenciler hem atık malzemelerden yaptıkları kıyafetleri defile ile sundu, hemde geri dönüşümün önemini anlatan yazıları salona astı. Çok sayıda öğrenci velisinin katıldığı atık malzemelerden yapılan elbiselerle gerçekleştirilen defile “Atıklar çöp değildir, geri dönüşüm geleceğindir” sloganı ile gerçekleştirildi. Öğrencilerin üzerlerindeki atık malzemelerden yaptıkları kıyafetler ve defilede gösterdikleri performans programa katılanlar tarafından ayakta alkışlandı.