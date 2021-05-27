Atık giysiler kumbaralarda toplanacak

Alaplı Belediyesi, geçtiğimiz günlerde protokolünü imzaladığı tekstil atığı için atık toplama kumbaraları yerleştirilmeye başlandı.

Alaplı Belediyesi, başlattığı sıfır atık projeleri ile gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmayı amaçlıyor. Bu kapsamda çevreci projelerle doğayı koruma altına alan Alaplı Belediyesi, başlattığı Giysi Tekstil Kumbarası çalışması ile evsel atıklarla kullanılmış tekstil ürünlerini ayırt ederek geri dönüşüme kazandıracak. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 25 adet Atık Giysi Kumbaralarını vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve caddelere yerleştirdiklerini söyledi. Atık giysiler topladıktan sonra geri dönüşüm fabrikalarına gönderileceğini ifade eden Tekin, şunları söyledi;

“İlçe merkezi ve mahallelerimizde erişimi kolay olan noktalarına ’Giysi ve Tekstil Atık Kumbaraları’ yerleştirerek tekstil ürünlerini ekonomiye kazandırmak adına çalışmalarımızı başlattık. Vatandaşlarımız eski giysiler, ayakkabı, aksesuar ve tekstil eşyalarını çöp kutuları yerine tekstil atık kumbaralarına bırakarak temiz çevre ve geri dönüşüme katkıda bulunmalarını istiyoruz. Kumbaralarda toplanan malzemeler geri dönüşüm tesislerine gönderilecek. İlk etapta 25 tekstil kumbarasını yerleştirdik. Vatandaşlarımızdan evlerinde kullanmadıkları giyim ve tekstil eşyalarını çöp kutuları yerine bu kumbaralara bırakmalarını istiyoruz. Tüm duyarlı vatandaşlarımızın bu kampanyaya desteklerini bekliyoruz.”