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Atatürk’ün Zonguldak’a gelişinin 91. yıldönümü kutlanacak
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Zonguldak’a gelişinin 91. yıldönümü törenlerle kutlanacak.
ZONGULDAK 25.08.2022, 10:28
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Zonguldak’a gelişinin 91. yıldönümü törenlerle kutlanacak.
Atatürk’ün Zonguldak’a gelişinin 91’inci yıldönümü dolayısıyla 26 Ağustos sabahı saat 08.00’de’den itibaren resmi daireler, birlik, kurum ve deniz araçları bayraklarla donatılarak cadde ve meydanlar Atatürk’ün resimleri ile süslenecek, gece şehir aydınlatılacak. Saat 10.00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı göndere çekilecek. Günün anlam ve önemini belirten protokol konuşmaları, şiirler okunacak. Halk oyunu gösterileri düzenlenecek. Atatürk’ün karaya ilk ayak bastığı yere çiçek bırakılacak. Denizden getirilen Türk Bayrağı Vali’ye teslim edilecek.
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