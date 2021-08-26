Atatürk’ün Zonguldak’a gelişinin 90. yıl dönümü kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Zonguldak’a gelişinin 90. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik binası önünde gerçekleştirilen törende, Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Cansız, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, siyasi parti il temsilcileri ve daire müdürleri katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkan Vekili İbrahim Cansız, törende yaptığı konuşmada, “Bugün Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şehrimize teşrifinin 90.yıl dönümü dolayısıyla büyük mutluluk duyuyorum. Cumhuriyetimizin ilanından sonra Zonguldak ve çevresinde bulunan taşkömürü yatakları nedeniyle ilimiz ülkemizin maden endüstrisinin başkenti olarak kabul edilmiş sanayi hayatının ayrılmaz bir gereksinimi olan kömürü bağrında taşıması nedeniyle diğer şehirler arasından sıyrılarak kentine özel bir karakter oluşturmuştur. Milli mücadele yıllarında ve sonrasında yurt gemilerine büyük önem veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk 26 Ağustos 1931 yılı Çarşamba günü Ertuğrul yatıyla ilimize teşrif ederek halkımızın büyük coşkusuyla karşılanmıştır. Maden ocaklarının işleyişini ve çalışmalarını yerinde incelemek üzere üzülmez bölgesini ziyaret etmişlerdir. Bu ziyaretin ardından bu havzanın gelişmesinde önemli değişiklikler olmuş iş, işçi haklarını koruyan teklifin kanunlaşarak yürürlüğe girmesiyle yapılan bir dizi değişikle yabancıların havzadan çekilmek zorunda kalmasıyla maden ocaklarımız tamamen millileştirilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk şehrimize verdiği diğer değeri şı söylemiyle ifade etmiştir. “Zonguldak’ın derin toprakları altındaki servet-i madeniyle ne kadar kıymetiyse bizim nazarımızda Zonguldak o kadar çok kıymetli vilayetimizdir.” Gazimizin bu sözleri tarih sayfalarında bir onur belgesi olarak yazılmıştır” şeklinde konuştu.

Törende şiirlerin okunmasının ardından Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindeki protokol üyeleri, denize karanfil bıraktı. Askerler tarafından botla denizden getirilen Türk bayrağı protokol üyelerine teslim edildi.

Günün anlam ve önemi hakkında açıklama yapan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Zonguldak’a gelişinin 90. yıl dönümünü kutluyoruz. Yüce Atatürk Zonguldak’a büyük önem vermiştir. Ülkemizin kalkınmasına lokomotif olan Zonguldak’a teşrif ederek de bu değeri göstermiştir. Kendisine minnettarız" şeklinde konuştu.