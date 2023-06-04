Aşağıdoğancılar Mahallesi doğalgaza kavuşuyor

Zonguldak’ın Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Aksa Düzce-Ereğli Doğalgaz yetkilileri ile yaptığı görüşmelerin ardından Aşağıdoğancılar Mahallesinde doğalgaz çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Geçtiğimiz yıl yapılan referandumun ardından Alaplı Belediyesinin 6. mahallesi olan Aşağıdoğancılar Mahallesinde doğalgaz çalışmalarına başlandı. Bu yıl programda olmamasına rağmen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’in doğalgaz yetkilileri ile yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından doğalgaz altyapı çalışmaları başlatıldı.

Aşağıdoğancılar Muhtarı Rahmi Yapar ile birlikte çalışmaların olduğu bölgede incelemelerde bulunan Tekin, “Geçtiğimiz yıl yapılan referandum ile yüksek oranda evet oyu çıkmasının ardından Belediye Meclisimizde aldığımız kararla Aşağıdoğancılar Belediyemizin 6. mahallesi olmuştu. Mahallemize doğalgaz çalışmaları ile ilgi söz vermiştik. Bunla ilgi hemen çalışmalara başladık. Aksa Düzce-Ereğli Doğalgaz dağıtım şirketiyle sürekli görüşmeler gerçekleştirdik. Yapılan ikili görüşmelerin ardından programda olmamasına rağmen doğalgaz çalışmalarına hemen başlanmasını sağladık. Mahallemize Hayırlı olsun diliyorum. Emeği gecen herkese teşekkür ediyorum. Aşağıdoğancılar mahallemize inşallah çok daha güzel hizmetleri getireceğiz" dedi.