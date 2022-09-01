Armutçuk’ta yeni üretim panosu açıldı
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesinde çalışan maden işçileri, yeni açılan üretim panosunda kazasız belasız çalışmalar dileğiyle kurban kesim töreni düzenlendi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesinde çalışan maden işçileri, yeni açılan üretim panosunda kazasız belasız çalışmalar dileğiyle kurban kesim töreni düzenlendi.
1 Eylül 2022 tarihinde 08:00-16:00 vardiyası öncesinde, yeni açılan üretim panosu için düzenlenen törene, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, TTK Genel Müdür Yardımcıları İsmail Güner, Ercan Gebeş, Armutçuk Müessese Müdürü Faik Alp, müessese yöneticileri, GMİS şube yöneticileri ve maden işçileri katıldı.
TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ile GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Armutçuk Müessesesi’nin yeni açılan üretim panolarıyla daha iyi noktalara geleceğini belirterek, kazasız-belasız çalışma dileğinde bulundular.
Törende Kur-anı Kerim okunarak dualar edilmesinin ardından kurban kesimi gerçekleştirildi.
Emekliye ayrılacak olan TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner de vedalaşarak madencilerle helalleşti.
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