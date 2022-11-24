Arı yetiştiricilerine 214 ton şeker dağıtıldı

Arı üreticilerinin verimli bir üretim sezon geçirmeleri için Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı 81 Arı yetiştiricisine toplamda 351 çuval (17.550 kg) şeker dağıtımı gerçekleştirildi.

Sonbahar ve kış mevsiminde arıların yeterli besini sağlayabilmesi, arı ölümlerini engellemek ve girdi maliyetindeki artıştan arıcıların olumsuz etkilenmemesi amacıyla gerçekleştirilen dağıtıma Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı İsmail Barutçu, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Erhan Akgün, Çaycuma Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın, Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrah Gül, Gökçebey İlçe Tarım ve Orman Müdür V. Adem Teke, Devrek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Verim ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri hayvan sağlığı şubesi teknik personelleri katıldı.