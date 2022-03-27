Araştırma görevlisi kanserden hayatını kaybetti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Eren Karakavuz, yakalandığı hastalık sebebiyle hayatını kaybetti.

BEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapan 36 yaşındaki Eren Karakavuz bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. Sevk edildiği Karabük’teki hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan bir çocuk babası Karakavuz’un cenazesi öğlen namazını müteakiben Yenice ilçesine bağlı Yeşilköy’de toprağa verildi.

BEÜ Mühendislik Fakültesi’nden yapılan açıklamada,"Fakültemiz Çevre Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Eren Karakavuz vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan Rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.