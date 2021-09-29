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Aranan şahıs oyun oynarken yakalandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde aranması bulunan şahıs, bir kıraathanede oyun oynarken gözaltına alındı.

ZONGULDAK 29.09.2021, 20:24
Aranan şahıs oyun oynarken yakalandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde aranması bulunan şahıs, bir kıraathanede oyun oynarken gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesi Akmanoğlu Raşit Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir davadan yargılanan şahıs hakkında cezasının kesinleşmesi üzerine arama kararı çıkarıldı. 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Kavaklık Mahallesi Akmanoğlu Raşit Sokak üzerinde bulunan bir kıraathanede oyun oynarken gözaltına alındı.

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