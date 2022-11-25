Araçtan kaçmak istedi yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde karşıdan karşıya geçen kadın araçtan kaçmak isterken düşüp yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.D.(67) karşıdan karşıya geçmek için yola çıktığı esnada 14 ABC 741 plakalı otomobilin geldiğini farketmesi üzerine araçtan kaçmak isterken düştü. Kazayı gören vatandaşlar yaralının yardımına koşup durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Y.D.(67)’yi ambulansa alarak müdahalede bulundu. Y.D. (67) ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.