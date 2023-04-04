Araçları tek tek durdurdular

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Gazipaşa Caddesinde araçlarla tek tek durdurularak GBT kontrolü yaptı.

Uygulama çerçevesinde , ticari taksiler, dolmuşlar, otomobil ve motosikletler tek tek durduruldu.

GBT kontrolü yapılan bazı araçların ise muayenesiz olduğu tespit edildi. Muayenesiz olan araçlara ise 951 TL para cezası kesildi.

Dolmuşlarda ise fazla yolcu kontrolü yapıldı. Fazla yolcu taşıyan dolmuşlara ise 340 TL para cezası kesildi.

Yaklaşık iki saat süren uygulama tamamlanmasının ardından sona erdi.