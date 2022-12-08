Aracın motoruna giren kediyi itfaiye kurtardı

Zonguldak’ta Gazipaşa Caddesi’nde bir aracın motoruna giren kedi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Gazipaşa Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki bir aracı motorundan kedi sesi gelmeye başladı. Araç sürücüsü kedi sesini farketmesi üzerine aracı yol kenarına çekti. Ardından olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun süren müdahale sonucunda kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Ekiplerinin anlamlı davranışı vatandaşlardan takdir topladı.