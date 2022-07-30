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Araç kaza yaptı, motor kısmında yangın çıktı

Zonguldak’ın Çaydamar Mahallesi’nde kaza yapan aracın motor kısmında yangın çıktı.

ZONGULDAK 30.07.2022, 18:30
Araç kaza yaptı, motor kısmında yangın çıktı

Zonguldak’ın Çaydamar Mahallesi’nde kaza yapan aracın motor kısmında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Çaydamar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 67 AP 812 plakalı otomobil yoldan çıkarak kaza yaptı. Kaza sırasında aracın motor kısmında yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerme polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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