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Apartmandaki yangın bina sakinlerini korkuttu

ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA BİR DAİRE KULLANILMAZ HALE GELDİ.

ZONGULDAK 22.10.2020, 14:24
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Apartmandaki yangın bina sakinlerini korkuttu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde çıkan yangında bir daire kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın ilçenin Metin Yurtbay caddesi Ahmet Özer Apartmanı’nda meydana geldi. M.E.’nin odasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumanları fark eden apartman sakinleri Çaycuma İtfaiyesini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma işlemi uyguladı. Yangını başka yere sıçramadan söndüren itfaiye ekibine, apartmanda yaşayan vatandaşlar teşekkür etti. Yangının çıkış nedeni yapılan inceleme sonrası netlik kazanacağı belirtildi.

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